Akaryakıt istasyonunu soyan maskeli hırsız 180 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akaryakıt istasyonunun marketinden bıçak zoruyla para gasp eden maskeli şahıs, 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi neticesinde evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma akşamı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun marketine giren maskeli şahıs, market çalışanı M.S.'ye bıçak doğrulttu. Bıçak zoruyla kasada bulunan 2 bin TL'yi gasp eden şahıs, daha sonra koşarak istasyondan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği markette inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin N.T. olduğunu tespit etti. N.T.'nin olayın ardından kaçtığı güzergahtaki 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, şahsın ikametini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, N.T.'yi kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramada şahsın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ve olayda kullandığı suç aleti bıçakta ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.