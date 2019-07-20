Akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt satışı yaptığı bilgisi alınan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde tırlara on numara yağ olarak tabir edilen yakıt karışımı dolumu yapan E.Ş, R.B ve M.E.T isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Şahısların iş yerinde, 1 adet 540 litre akaryakıt karışımlı dolum kazanı ve kazana bağlı 1 adet yakıt pompası ele geçirilerek el konuldu. Suçüstü yakalanan E.Ş, R.B ve M.E.T ise gözaltına alınarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.