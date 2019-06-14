Akaryakıt kaçakçısı suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Ambar mahallesi Erdek caddesi üzerinde bir araçtan diğer araca yakıt dolumu yapıldığı esnada müdahale etti. Yapılan marker ölçümünde 38 HJ plakalı aracın yakıt deposundaki yakıt ve 38 UN plakalı araç içerisindeki yakıtın geçersiz olduğunu belirledi. Olayla ilgili Z.Ç. hakkında 'akaryakıt kaçakçılığından' işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.