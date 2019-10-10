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Akay: “Barış Pınarı Harekatı, Türk milletinin gücünü sınayanlara ders olacak”

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, “Bu harekatın Türk Milletinin gücünü ve sabrını sınayanlara unutamayacakları bir ders olacağına inanıyorum” dedi.


Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:


“Kahraman Türk Ordusu, Türk Milletinin varlığına kasteden terör yuvalarına karşı “Barış Pınarı Harekatını” başlattı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlatılan bu harekatta Kahraman Ordumuza zaferler ihsan etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Harekata katılan bütün yiğitlerimizin kazasız, belasız ama başarı ile yuvalarına dönmelerini diliyorum. Bu harekatın Türk Milletinin gücünü ve sabrını sınayanlara unutamayacakları bir ders olacağına inanıyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.”

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