Akdamar Gayrimenkul Yetkilisi Ahmet Akdamar: "Faizlerin yüksek olmasından dolayı vatandaş konutlarda satın alma değil kiralığa yöneliyor"

Kayseri'de 33 yıldır Gayrimenkul işi yapan Akdamar Gayrimenkul Yetkilisi Ahmet Akdamar, kentte kiralık konut bulmakta zorluklar yaşandığını, bunun da nedeninin faizlerin yüksek olmasından dolayı vatandaşın konut alımından ziyade kiralık eve yönelmesinden kaynaklandığını söyledi. Kiralık konutlara talebin yoğun olmasından dolayı ev bulmakta zorluklar yaşandığını vurgulayan Akdamar, faizlerin aşağı çekilmesiyle piyasalarda hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Akdamar; "Kiralık daire konusunda sıkıntı var; bence bunun 2 sebebi var. Birinci husus faizlerin çok yüksek olması, vatandaşın paralarını bankaya yatırması. Faizlerin çok yüksek olması nedeniyle piyasada hareketsizlik oluyor. Yine faizlerin yüksek olması vatandaşları konut almaya yönlendirmiyor. Bundan sebep satışlar fazla olmuyor. Kiralıklarda da sıkıntı çok fazla bunu nasıl önleyebiliriz? Öncelikle faizlerin kesinlikle düşmesi lazım. Bugün Merkez Bankasının faizleri aşağıya çekmesine rağmen hala çok yüksek. Faizlerin konutlarda yüzde 1'in altına düşmesi lazım piyasanın hareketlenmesi için. Vatandaş doğal olarak alamıyor alamayınca da kiralığa yöneliyor kiralıkta da talep bu aralar fazla olduğu için fiyat artıyor. Fiyat artınca da vatandaş bu konuda şikayet ediyor. Ama faizler yüzde 1'in altına düşerse piyasa hareketlenecektir ve bu kadar sıkışıklıkta olmayacaktır" dedi.

Faizin yüksek olmasından dolayı birçok sektördeki esnafın zorluklar yaşadığını kaydeden Akdamar; "Biz emlakçılar olarak tespitlerimiz bunlar. Faiz sadece gayrimenkulü değil sokaktaki manavdan, beyaz eşyacıdan, galericilerden ve genel olarak herkes tarafından şikayet edilen bir olay. Müteahhitler zor durumda; çünkü maliyet yükseldi, kredi kullanılamıyor. Kullansa bile yüzde 100 para ödemesi gerekiyor faize. Dolayısıyla çarkı dönmüyor, çark dönmeyince de imalat azalıyor. Kiralık dairelere de talep artınca fiyatlarda artıyor, vatandaşta bu durumdan şikayetçi oluyor. Faizlerin de fazla sürmeden düşeceğine inanıyorum bu rakamlar aşağı doğru çekilecektir” şeklinde konuştu.