Akif Aksoy: “Basın, yol gösterici işleviyle demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde önemli rol oynamaktadır”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında şunları söyledi:

“Basın, demokrasinin temel taşlarından biri olarak haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlar ve bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, topluma öncülük ederek demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletimize büyük bir hizmet vermektedirler. Kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme ilkesiyle zor şartlar altında fedakarlıkla görev yapan basın mensuplarımızın bu çabası takdirle karşılanmalıdır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci basın mensuplarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizde olmak üzere şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınmasında gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."