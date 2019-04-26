Akıl sağlığı araştırılan profesör 2 ay boyunca banyo yapmamış

Kayseri'de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan ve ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için Adli Tıp'a sevk edilen profesör doktorun, akıl sağlığının yerinde olduğu ortaya çıktı. Profesörün cezaevinde 2 ay banyo yapmadığı da öğrenildi.

Yasak aşk yaşadığı sevgilisini bıçakladı

20 Nisan 2018'de Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu önünde meydana gelen olayda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde görevli 49 yaşındaki Prof. Dr. Fuat D., 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre yasak ilişki yaşadığı 38 yaşındaki Sibel İ. isimli kadın ile yeniden birlikte olmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Fuat D., araçtan aldığı bıçak ile talihsiz kadını karnından ve kolundan ağır yaraladı. Sibel İ. isimli kadın hastaneye kaldırılırken, Prof. Dr. Fuat D. ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıl sağlığı için adli tıp'a sevk edildi

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 49 yaşındaki tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat D. hakkında 5 Eylül 2018'de görülen ilk celsede ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp'a gönderilmesine karar verilmişti. 10 Aralık 2018, 25 Şubat 2019 ve 1 Nisan 2019 tarihlerinde görülen 3 celsedir beklenen rapor geldi.

Ceza ehliyeti tam, banyo yapmamış

Celse arası İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, ceza ehliyetinin tam olduğu ifadeleri yer aldı ve rapor dosyasına eklendi. Sanığın yaklaşık 2 aydır cezaevinde banyo yapmadığı, raporun gelmesinin ardından banyo yapmaya başladığı da iddia edildi.

Önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak olan tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat D. hakkında savcı mütalaasını verdikten sonra mahkeme heyetinin kararı açıklaması bekleniyor.

Profesör: "Şuursuzca bir hareketti"

49 yaşındaki evli, 1 çocuk babası tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat D., 5 Eylül 2018'de görülen davanın ilk celsesinde şöyle savunma yapmıştı: “4-5 yıldır tanıştığım bir bayandı. Kendisi ile ilişkimiz vardı, zaman zaman birlikte de olmuştuk. Bu sürede kendisine 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere iki ayrı borç para vermiştim. Bir süredir görüşmüyorduk. Olay günü yeniden görüşmek istedim. Kadir Has Spor Salonu'nda olduğunu söyledi, oraya gittim, aracıma geldi, şarjını unutmuş, gidip aldıktan sonra geri geldi. Biraz araçta konuştuk, görüşmeye devam etmek için eşimden ayrılmamı istedi. Ben de alacağımı istedim, hakaret ve küfürleşmeler oldu ve araçtan indi. Ben de psikolojik stres altındaydım, canına kast etmeyi, hatta yaralamayı bile düşünmedim. Fevri stres altında bıçakla vurdum. Evli olduğumu biliyordu, arabada bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım, şuursuzca bir hareketti.”