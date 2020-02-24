Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmaları devam ediyor

Güzel Sanatlar, El Sanatları, Dini Bilimler gibi birçok alanda atölye çalışmaları yapan Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezinde açılan Akıl ve Zeka Oyunları atölyesine gençler büyük ilgi gösteriyor.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde gençlere; strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat- konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişim sağlaması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Yapılan atölye faaliyetleriyle gençlerin dikkat, konsantrasyon, bağlantısal düşünme, geometrik algılama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve İl Müdürlüğümüzce tüm imkanları gençlerin geleceği için sunuyoruz" dedi.