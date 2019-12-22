Ak?ll? Lens ile uzak ve yak?n? g?rmek m?mk?n olabiliyor

G?zde g?rme i?levini kaybeden mercek ameliyat ile ??kar?ld?ktan sonra yerine ?ak?ll? lens? denilen mercekler yerle?tiriliyor. Yakla??k 10 y?ld?r katarakt ameliyatlar?nda uygun hastalar i?in tercih edilen lensler, g?rme sorununa ??z?m sa?l?yor. Kayseri DOKTOR?Z G?Z ve CERRAH? LAZER MERKEZ? Ba?hekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzman? Prof. Dr. Abdullah ?ZKIRI?, ak?ll? lensler hakk?nda bilgi verdi.

G?rme i?levini yitiren mercekler yerine ?ak?ll? lensler?

Ak?ll? lensler hastalar?n g?rme sorununa ??z?m olabilecek d?zeyde etkili yap?dad?r. Buradaki ama?, g?zde do?u?tan var olan ve art?k i?levini yitirmi? mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastan?n g?rme kalitesini olabildi?ince art?rmakt?r. Ak?ll? lensler, g?z?nde katarakt hastal??? olan ve bu nedenle ameliyat olmas? gereken hastalar i?in uygulanmaktad?r. Bunun i?in uygun hastalar tercih edilmeli ve ak?ll? lens ameliyat? uygulanmal?d?r.

Uygun hasta se?imi ?nemli

Hasta se?iminin olduk?a ?nemli oldu?unu s?yleyen Kayseri DOKTOR?Z G?Z ve CERRAH? LAZER MERKEZ? Ba?hekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzman? Prof. Dr. Abdullah ?ZKIRI?, s?zlerine ??yle devam etti. Bu ak?ll? lensler, katarakt hastal??? veya y?ksek myop veya hipermetrop olan hastalara uygulanabilir. Ancak diyabet (?eker), sar? nokta, ileri astigmat, ?a??l?k, kerotokon?s ve korneal problemleri olan hastalar i?in de ak?ll? lens uygulamalar? tercih edilmez. G?z i?ine yerle?tirilen bu teknoloji harikas? lensler bifokal (iki odakl?) ve trifokal (?? odakl?) olmak ?zere ?? ?e?ittir. Ak?ll? lens kullanmak i?in hastaya ?nce standart katarakt ameliyat? uygulanmal? ve hastan?n kendi orijinal lensi ??kart?l?p yerine uygun mercek yerle?tirilmelidir. Ameliyat, standart katarakt ameliyat? gibi 8-10 dakika kadar s?rmektedir. Bu operasyon s?ras?nda g?ze diki? uygulanmamakta ve hastalar ayn? g?n taburcu edilmektedir.

Hastan?n ya?am kalitesini art?yor

Trifokal mercek tak?lan hastalar ise ameliyattan sonra g?zl?ks?z kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastan?n ya?am kalitesi de b?ylelikle art?rmaktad?r. Uygun hastalara ?ncelikli olarak trifokal mercekler ?nerilmeli ve gereksiz ameliyat riski de ortadan kald?r?lmal?d?r.