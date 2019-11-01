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Akıllı şehirden çalıştay

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıllı Şehircilik Çalıştayı düzenlenecek.

İki gün sürecek olan çalıştay 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir çalıştay düzenliyor. 4-5 Kasım tarihlerinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olan çalıştaya yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.


Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ‘Akıllı Şehircilikte Birlikte Çalışalım' temasıyla düzenlenecek olan çalıştay boyunca yapay zeka, veri madenciliği, sanal gerçeklik, akıllı mekan yönetimi, akıllı çevre, akıllı ekonomi, akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı yapı, akıllı sağlık, akıllı güvenlik, afet ve acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, akıllı şehirler için CBS destekli uygulamalar gibi konularda panel ve oturumlar yapılacak.

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