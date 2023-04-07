Akıllı tarım girişimine 1.7 milyon TL'lik yatırım

Dr. Vehbi Çağrı Güngör'ün kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka ve madde interneti teknolojilerini kullanarak meyve ve sebzelerin depo ömrünü uzatan Freshsens adlı akıllı tarım girişimi 1.7 Milyon TL'lik yatırım aldı. İlk yatırımlarını Startup Wise Guys adlı uluslararası şirketten aldıklarını belirten Freshsens girişiminin ortaklarından Prof. Dr. Güngör, en büyük hedeflerinin akıllı tarım teknolojileri alanında ülkemizden değeri 1 milyar doların üzerinde olan bir unicorn şirket çıkarmak olduğunu söyledi.

Gıda ve Tarım Organizasyonu (Food and Agriculture Organization - FAO) verilerine göre taze meyve ve sebzelerin tedarik zincirindeki aksamalar ve yanlış operasyonlar sonucu her sene yaklaşık 500 milyar dolar ekonomik kayıp yaşanıyor. Bu soruna çözüm getirebilmek için ortaya çıkan Freshsens girişimi yapay zeka ve madde interneti teknolojilerini kullanarak, meyve, sebze, mantar ve kesme çiçek gibi ürünlerin depolama ömürlerini uzatan, raf ömürlerini tahminleyen ve kayıpları engelleyen teknolojiler geliştiriyor.

Stok yönetimindeki klasik “İlk giren ilk çıkar” şeklindeki felsefeyi, “İlk bozulacak olan ilk çıkacak” şeklinde değiştiren Freshsens girişiminin bu düşünceyle Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Zero Hunger (Sıfır Açlık)” amacına ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Hedef Avrupa ve Amerika

Prof. Dr. Çağrı Güngör, iş adamı Baran Baykurt Emiroğlu ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Dr. Cem Ayyıldız tarafından kurulan ve 12 kişilik ekibiyle operasyonlarına devam eden Freshsens, sahip olduğu teknolojiyi 2019 yılından bu yana geliştiriyor. 2023'te şirketleşme süreçlerini tamamlayan girişim, operasyonlarını Türkiye'den yönetiyor. Freshsens şu an 4 farklı ülkeden birçok müşteriye hizmet veriyor. Coğrafi altyapı uygunluğu sebebi ile Avrupa, Amerika Kıtası ve Asya'da faaliyetlerini sürdürmeyi hedefleyen ve bu konuda adımlar atan girişim, özellikle Güney Amerika gibi bu alanda büyük kayıplar yaşayan coğrafyaları ana hedef pazarı olarak görüyor.

Startup Wise Guys adlı uluslararası şirketten aldıkları 1.7 milyon TL'lik yatırımı değerlendiren Prof. Güngör, şirketin büyümesini ve hızlı bir ivme yakalamasını sağlayacak bu yatırım sayesinde önümüzdeki 5 yılda 40 meyve, sebze ve çiçek ürününün depolama ömrünü uzatmayı ve gıdada kayıpların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Prof. Güngör, akıllı tarım teknolojileri alanında ülkemizden değeri 1 milyar doların üzerinde olan bir unicorn şirketi çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Freshsens girişimine gerçekleştirdikleri yatırımla ilgili olarak Startup Wise Guys ortağı Günce Önür ise Freshsens'in uzman ekibi tarafından geliştirilen akıllı tarım uygulamalarının birçok farklı pazarda karşılık bulup, gıda alanında büyük bir fark ortaya koyacağına inandıklarını söyledi. Gıda ve tarımın artık herkesin gündeminde olan ana konu olduğu belirten Önür, Pandemi sonrası savaşla daha da ciddileşen bu konun artık, son günlerde yaşadığımız üzücü deprem felaketiyle ülkemizi de yakından ilgilendirdiğini vurguladı.