Akın ve Büyükbaş'tan Özdoğan'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Başsavcı Akın ve Adalet Komisyonu Başkanı Büyükbaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Hacılar Belediye Başkanı olarak seçilen Özdoğan'ı makamında ziyaret etti. Akın ve Büyükbaş, Başkan Özdoğan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, “Sayın Başsavcım ve Sayın Adalet Komisyonu Başkanımızla avukatlık yaptığım zaman içerisinde Adalet çatısı altında çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da Belediye Başkanı olarak tüm kurumlarımızla olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızın menfaati noktasında çalışmalarımız olacaktır. Ben nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun temennileri için kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.