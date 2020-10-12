Akkışla Belediyesi Personel LTD ŞTİ'de imzalar atıldı

Akkışla Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti, “Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin ücretlere ve sosyal haklara yüzde 16 oranında artış sağlandı. Bu vesileyle toplu iş sözleşmemizde emeği geçen belediye başkanıma ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Arslan da sözleşmenin günün şartlarına göre iyi bir sözleşme olduğunu ve ellerinden gelen en iyi zammı işçilerine verdiklerini belirterek, “Belediyemizin imkanları nispetinde çalışan arkadaşlarımıza en iyi zammı verdik. Akkışla ilçemizin güzelleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Toplu iş sözleşmemiz her iki tarafa da hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.

İmzalar atıldıktan sonra Sendika Başkanı Çelik, işçiler adına Belediye Başkanı Arslan'a hediye takdim etti.