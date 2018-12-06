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Akkışla'da çocuk istismarı eğitimi verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi’nde ‘Çocuk İstismarı ve Mahremiyet’ konulu seminer düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde ‘Çocuk İstismarı ve Mahremiyet' konulu seminer düzenlendi.


Seminerin sunumunu Uzman Psikolog Sengül Durmuşoğlu gerçekleştirdi. Durmuşoğlu, cinsel istismar nedir, hangi eylemler istismar olarak değerlendirilebilir, istismarcı kim olabilir, risk faktörleri nelerdir, istismara uğrayan çocuk nasıl belirtiler gösterir, alınabilecek önlemler nelerdir' konularında bilgiler verdi. Mahremiyetin ailede başlayacağına vurgu yapan Durmuşoğlu bu aşamada ebeveynlere önemli roller düştüğünü belirtti.


Yaklaşık 1 saat süren seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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