Akkışlaspor Başkanı Altındağ: "Yeni sezonda çok daha başarılı bir takım izlettireceğiz"

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Akkışlaspor Kulübü Başkanı Volkan Altındağ; "Bu sezonu kazasız belasız tamamladık. Bizim tüm hesaplarımız önümüzdeki sezon üzerine idi. Yeni sezonda çok daha başarılı bir takım izlettireceğiz" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden ve sezonu 28 puanla 7. sırada tamamlayan Altındağ Akkışlaspor iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Altındağ Akkışlaspor Kulüp Başkanı Volkan Altındağ, ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Sucan, Altındağ Akkışlaspor Kulübü yöneticileri, teknik heyeti, antrenörler, sporcular ve basın mensupları katıldı. Akkışlaspor Kulüp Başkanı Volkan Altındağ, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar neticesinde sezonu başarı sayılabilecek bir noktada bitirdiklerini söyledi. Altındağ, "Bu sezonu kazasız belasız tamamladık. Bizim tüm hesaplarımız önümüzdeki sezon üzerine idi. Yeni sezonda çok daha başarılı bir takım izlettireceğiz. Takımımızın kümede kalmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.