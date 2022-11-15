Akkışlaspor hedefe kilitlendi

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Altındağ Akkışlaspor, tek yürek olup hedefe ulaşmak istiyor. Süper Amatör Küme B Grubunda 13 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, ilerleyen haftalarda galibiyet serisini sürdürüp zirveye ortak olmak istiyor. Kocasinan Ülküspor galibiyeti sonrasında yemekte bir araya gelen Altındağ Akkışlaspor kulübü mensupları, başarıyı sürdürme hedefinde. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Kulüp Başkanı Volkan Altındağ, yöneticiler, Antrenör Sedat Bulut ve futbolcular sezonu ilk iki takım arasında bitirmenin hesabını yapıyor.

Altındağ Akkışlaspor Başkanı Volkan Altındağ ilçe takımının başarısı için yönetim oluşturduklarını ifade ederek, tüm Akkışla halkının da takımı maddi ve manevi olarak kucaklamasını istedi.

Altındağ Akkışlaspor antrenörü Sedat Bulut ise, galibiyetlere devam etmek ve zirvenin ortağı olmak istediklerini söylerken, takım kaptanı Erman Çilsal da, hedeflerinin her daim üst sıralar olduğunu bunu başarmak için çabaladıklarını dile getirdi.