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Akmescit'de karantinaya alınan çiftçilerin yem ihtiyaçları karşılandı

Bünyan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile 19 Nisan tarihinde Covid-19 hastalığı sebebi ile karantinaya alınan Akmescit mahallesinde süt toplama işlemi Süt Üreticileri Birliği ve Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne verildi.

Bünyan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile 19 Nisan tarihinde Covid-19 hastalığı sebebi ile karantinaya alınan Akmescit mahallesinde süt toplama işlemi Süt Üreticileri Birliği ve Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne verildi.


Karantina altına alınan mahalle, büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede hayvanların çoğunluğunun damızlık büyükbaş olması nedeniyle, alınan kararla süt toplama işlemi artık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Bünyan İlçesi Süt Üreticileri Birliği ve Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne verildi. Yapılan bir düzenlemeyle yem ihtiyacı olan yetiştiricilerin tespit edilerek, istediği herhangi bir yerden yemini temin etmesi ve akabinde evlerine teslimi sağlanmaktadır.

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