Akraba cinayetinde cezalar değişmedi

Kayseri'de arasında husumet bulunan amcaoğullarını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra arabasını yakan sanıkların cezası değişmedi. Sanıklardan 3'üne müebbet hapis cezası verilirken, bir sanık 'tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar yaptıkları savunmada bir önceki ifadelerini tekrar ederek heyetten beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti kararda değişiklik yapmazken, sanıklardan A.S., M.S., ve A.S.'ye müebbet hapis cezası, sanık Ö.S.'ye ise 18 yıl hapis cezası verildi.

Olay

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşil Mahalle'de meydana gelen olayda iddiaya göre Harun S. (27), aralarında husumet bulunan amca çocukları Ö.S., A. S., A.S. ve N.S.'den 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Şüpheliler; Bebek caddesi üzerinde 38 AED 595 plakalı otomobille Harun S.'nin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Daha sonra otomobilden inen şüpheliler, Harun S.'ye pompalı tüfekle kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Çarpışan otomobiller de yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Harun S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 12 adet boş kovan bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Harun S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yanan otomobiller ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.