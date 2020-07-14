Aksoy, "15 Temmuz'da yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 15 Temmuz'da ihanet ile zaferin bir arada yaşandığını, o gün yaşananların düşmana ders ve ibret olduğunu söyledi.

Başkan Aksoy, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin 4.yıl dönümünde bir mesaj yayınlayarak mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz öyle bir gün ki içinde hem ihanet, hem de zafer var. 'Ben öleyim ülkem yaşasın' diyen şehitleri sayesinde yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. 15 Temmuz'un, Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece, Fetullahçı Terör Örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden saldırı karşısında dik durdu canı pahasına milli değerlerini savundu. Bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle destansı ve şanlı direnişimizin 4. yılında hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, vatan müdafaasında şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.