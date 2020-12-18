İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksu mesire alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Develi ilçe halkının yoğun olarak tercih ettiği Aksu Mesire Alanındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.


Çalışmalar kapsamında 6 yeni kamelya, çöp konteynırlarının yenilenmesi, ağaçların budanması, plastik olan oyun grubunun ahşap olarak yenilenmesi, yeni bir oyun grubunun yapılması, son olarak çimleme ve sulama sistemi yapıldı.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için bu sene planlanan çevre düzenleme çalışmaları nihayete erdi. Hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre Aksu Mesire Alanındaki düzenlemeleri belirli periyodlarla devam edip daha da güzelleştireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.