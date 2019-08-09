Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, ‘Kulak Akupunkturu' ile daha kolay bırakabiliyor.

Akupunktur ile ilgili bilgiler veren Doktor Selim Engez, Kulak Akupunkturu yöntemi ile sigarayı bırakmanın çok daha kolay olduğunu söyledi. Akupunkturun Çin menşeili ve 5 bin yıllık bir tarihi olduğunu söyleyen Engez, insanların vücutlarını uyararak vücudun içindeki eczaneden faydalandıklarını belirtti.

Akupunkturun bütün bağımlılıklar için kullanıldığını fakat yaygın olarak sigarayı bırakma yöntemi olarak kullanıldığını söyleyen Doktor Selim Engez, “Dünyada hem vücut hem de kulak akupunkturu yapılıyor. Sigarayı bırakma uygulamasında, kulakla olan yapılıyor. Kulaktaki noktalara iğne batırılarak, beyine uyarı gönderiyoruz. Bu sayede sigara bırakma dürtüsü oluşuyor, sigaradan nefret etme ve tiksinme duygusu oluşuyor hastada ve bu şekilde bırakıyor. Biz daha çok sigarada kullanıyoruz ama madde kullanımlarında da kullanılan bir yöntem. Mesela obezite tedavisinde de kulak akupunkturu kullanılan bir yöntem. Akupunkturun asıl menşei Çin ama Çin'de Türklerin yaşadığı bölgelerde yapılan kazılarda akupunktur iğneleri görülmüştür. Akupunkturu ilk yapanlar belki de Türkler. Bunların araştırmaları belki de daha sonra çıkacak ama Çin menşeili biliniyor ve 5 bin yıllık bir hikayesi var. Bizim bahsettiğimiz yöntem kulak yoluyla gerçekleştirilen akupunktur. Çinliler de yapıyorlar ama onlar daha çok vücut akupunkturu yapıyorlar. Bizim kullandığımız yöntem, 1960'lı yıllarda Fransız bir doktorun kendi geliştirdiği bir yöntem. Kulağımızdaki noktalar aracılığıyla, tüm vücudumuzdaki sistemlere iğne batırılarak etki edilebiliyor. Bizim uyguladığımız yöntem de, Fransız doktorun bulduğu kulak akupunkturu ile sigarayı bırakma yöntemi. Tedaviye gelerek sigarayı bırakan hastalarımıza yüzde vermek gerekirse, hastalarımızın yüzde 85-95'i sigarayı bırakıyor. Hastalarımız sigarayı uzun yıllar içtiyse eğer, bırakması zor oluyor ama bizim için burada en önemli şey hasta seçimi. Hasta sigarayı gerçekten bırakmak isteyecek, nefret ediyorum diyecek, bana sağlık sorunları oluşturdu diyecek. Bunları demesi gerekiyor. Biraz da halk arasında söylendiği gibi, kafada bitirmemiz lazım ve akupunktur yapılacak kişinin bunu oturtmuş olması gerekiyor. Hasta eğer ben sigaradan memnunum ama eşim istemiyor ben onun için bırakacağım derse, bu hasta bizim için iyi bir hasta değil. başka gerekçeler nedeniyle değil, kendi istediği için bırakacak. İkinci olay ise, sigarayı içmek istemeyecek, sağlık sorunlarım var ama ben kendi kendime sigarayı bırakamıyorum diyecek. Bana yardımcı olur musunuz diyecek, biz de hekim olarak ona akupunkturla gerekli yardımı sağlayacağız” dedi.

Selim Engez, tedavi olmaya gelen hastaların sigarayı bir başka sebeple değil kendileri istedikleri için bırakmaları gerektiğini ve bu durumda çok daha fazla verim aldıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Akupunkturun hiçbir yan etkisi yok. Doğru noktalara iğne batırırsak, doğru bir şekilde yaparsak hiçbir şekilde yan etki oluşturmaz. Akupunkturun en iyi tarafı bu zaten. Mesela hastanın beli ağrıyor ve sürekli iğne yaptırıyor, hap alıyor ama biz kulağa veya vücuda birkaç iğne yapıyoruz. Ağrıyı oluşturan maddeler ve karşı koyacak maddeler vücudumuzda zaten var. Biz onları uyararak onların salınmasını sağlıyoruz. Yani dışarıdan eczaneden ilaç almak yerine, vücudumuzdaki eczaneyi kullanabiliyoruz. Kulak aracılığı ile uyarıyoruz ve ilaçlar salgılanıyor vücudumuza. Zaten bizim olan şeyler o ilaçlar ve salgılanarak vücuda yararlı hale geliyor. Bizim burada bir kuralımız var, hasta en az 24 saat sigara içmeden geliyor bize. 1 saat önce içtiyse yapamıyorum en az 10 saat sigara içilmemesi gerekiyor. Genelde hastaları sabah veya öğleden sonra alıyorum. Akşam belki son sigarasını içiyor, gece ve sabah içmiyor o şekilde gelip tedavi oluyor”

Doktor Selim Engez, akupunktur tedavisi konusunda vatandaşların merak ettiklerini www.doktorengez.com adresinden kendilerine ulaşarak öğrenebileceklerini belirtti.