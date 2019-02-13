AKUT, kış arama kurtarma eğitimini Erciyes'te yaptı

Kayseri'de çevre illerden gelen 40 AKUT gönüllüsü, 3 gün boyunca Erciyes Dağı'nın 3 bin 100 metre yüksekliğinde kış arama kurtarma eğitimi yaptı.

Tipi sis ve soğuk havada eğitimlerini sürdüren gönüllüler, zor şartlar altında da kazazedelere ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Eğitimler sonucunda oluşabilecek kış mevsimindeki dağ kazalarına çığ atında kalma, dağda sakatlanma, mahsur kalma gibi olaylara hızlı ve doğru müdahale edebilmek için eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitime ev sahipliği yapan Kayseri AKUT Ekip Lideri Mehmet Eskitaş; Erciyes'i eğitim için farklı parkur avantajını sağladığı için tercih ettiklerini söyleyerek, "3 bin 100 metre yükseklikte düzenlenen eğitim programında kazma krampon kullanımı, ip yönetimi, çığ bilgisi, çığda arama kurtarma, yaralıya ulaşma, dağ hastalıkları, kurtarma planının oluşturulması gibi eğitimler verilip hem kazazede hem kurtarma ekiplerinin güvenliği anlamında eğitimler verilmiştir. Erciyes Dağı'nın yükseklik olarak değişken hava şartlarının olması dolayısıyla farklı eğitimler için farklı parkurların olması dolayısıyla gönüllülerimizi Erciyes'te ağırladık. Eğitimler, zaman zaman devam edecek. Bu eğitim süresince bize destek olan başta Erciyes Jandarma JAK timi ve Kayseri AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eğitimlere İstanbul, Kocaeli, İzmir, Gaziantep, Bursa, Muğla, Kahramanmaraş, Kayseri, Trabzon'dan gönüllü AKUT üyeleri katıldı.