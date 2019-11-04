Aladağlar Milli Parkı'nda kitap dağıtımı

Tur. Ve Elekt. San. Tic. Ltd. Şirketi'nin katkılarıyla Aladağlar Milli Parklar Sınırları içerisinde yer alan Ulupınar, Kapuzbaşı ve Büyükçakır Mahallelerinde yer alan ilk ve ortaokullara ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.

Yapılan kitap dağıtımı ile beraber Milli Parkların önemi öğrencilere anlatıldı. Milli Parklar sınırları içerisinde kalan, aynı zamanda orman köyü olan ve kırsalda yaşadıkları için dezavantajlı sayılan çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve daha iyi eğitim almaları hedeflendiği bildirildi.

Kayseri Şube Müdürü, Okul Müdürleri, Milli Parklar Şefi ve Muhtarların katılımıyla “Kitaplar Bizden Başarılar Sizden” kampanyası ile gerçekleşen kitap dağıtımının ardından, okulların önünde hatıra fotoğrafı çekildi.