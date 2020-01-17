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Alanya'da 8. randevu

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8.

kez karşılaşacak.


Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaşan iki takım, yarın 8. randevuda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:


2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1


2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1


2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0


2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2


2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2


2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0


2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

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