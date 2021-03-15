Alanya'dan 1 altın, 1 gümüş madalya daha

Hafta içi genç erkekler kategorisinde yarışarak altın madalyanın sahibi olan Furkan Akçam başarı seyrini devam ettirerek hafta sonu ki yarışlarda da şampiyon olmasını bildi. Hafta içi yaptığı yarışta bronz madalyayı saniyelerle kaçıran Funda Taşkın ise son olarak mücadele ettiği yarışta ikinci olmasını bildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, önemli dereceler kazandıklarını belirterek, madalya kazanan Furkan Akçam ile Funda Taşkın'ı ve Antrenörü Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.