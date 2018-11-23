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Alanyaspor ile Kayserispor 8.kez

Alanyaspor ile Kayserispor, yarın tarihinde 8.

kez karşı karşıya gelecek. İki takım 4 kez Süper Lig'de, 2 kez TFF 1.Lig'de, 1 kez de Türkiye Kupası'nda karşılaştı.


Süper Lig'de oynanan 4 müsabakada her iki takım da 2'şer kez kazanırken, alt ligde ve Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta gülen taraf Kayserispor oldu. Süper Lig'deki 4 maçta ilginç bir benzerlik söz konusu. Her iki takım da birer kez iç saha ve deplasmanda kazanırken müsabakaların neticeleri de aynı. Takımların attıkları ile yedikleri aynı.


Yarınki maçta iki takımdan birisinin kazanması halinde 3 puanın yanı sıra istatistiki üstünlük de sağlamış olacak. İşte 2 takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri:


Süper Lig


2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2


2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2


2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0


2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0


TFF 1.Lig


2014/2015 Alanyaspor-Kayserispor 1-1


2014/2015 Kayserispor-Alanyaspor 2-0


Türkiye Kupası


2007/2008 Kayserispor-Alanyaspor 5-0

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