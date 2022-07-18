İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

Kayseri’de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.


Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçını oynayan yeşil turunculu ekip, Amedspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında Amedspor'u 1-0 mağlup etti.


Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.