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Alanyasporlu fuybolcu Lokman Gör ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor’un başarılı futbolcusu Lokman Gör, geçirdiği sakatlık sonrası sol dizinden ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Lokman Gör, geçirdiği sakatlık sonrası sol dizinden ameliyat oldu.


Hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Lokman Gör, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya; sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı.


Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 2. ay sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 4.ayın sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor.

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