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Alev alan saman balyaları ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’de alev alan saman balyaları, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'de alev alan saman balyaları, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesinde meydana gelen olayda, bir evin bahçesindeki saman balyaları bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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