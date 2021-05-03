Kayseri'nin Develi ilçesinde alev alev yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şahmelik mahallesinde Ali Arsu; yonca ekili bahçesini sulamak için traktörünü suyu kuyusuna bağladı. Traktör bir süre sonra alev alev yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.