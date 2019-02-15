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Aleyna Nur Sungur Katar'a gidiyor

Yüzme Milli Takım ve Kayseri TOHM sporcusu Aleyna Nur Sungur ve antrenörü Ali Özmen Katar’ın Doha şehrinde yapılacak olan Fina Marathon Swim World Series için yola çıktı.

Yüzme Milli Takım ve Kayseri TOHM sporcusu Aleyna Nur Sungur ve antrenörü Ali Özmen Katar'ın Doha şehrinde yapılacak olan Fina Marathon Swim World Series için yola çıktı.


Ocak ayında Kocaeli'nde yapılan Açık Su Yüzme Şampiyonasında 10 bin metrede 2:04:51.98'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi olan Aleyna Nur Sungur milli mayoyla yarışmaya hak kazanmıştı.


Başarısıyla göz dolduran milli sporcu Aleyna Nur Sungur ve antrenörü Ali Özmen yüzme milli takımıyla Katar'a gitti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım sporcularına ve antrenörlerine katılacakları Dünya Açık Su Şampiyonasında başarılar diledi.

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