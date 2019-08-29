Ali Ateş, Kepez Belediyespor'a transfer oldu

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor'un 19 yaşındaki golcü oyuncusu Ali Ateş, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kepez Belediyespor'a tranfser oldu.

Futbola Erkiletspor'da başlayan Ali Ateş, tranfser olduğu Kayseri Şekerspor'da ortaya koyduğu performans ve attığı goller ile birçok takımın listesine girmişti. Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kepez Belediyespor ile anlaşan genç oyuncunun ilişik bedeli olan 5 Bin 500 lirayı direkt TFF hesabına yatırması ile transfer gerçekleşti. Yeni takımı ile çalışmalara başlayan Ali Ateş, bu sezon takımın gol yollarındaki en etkili isim olacak.