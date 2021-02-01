Ali Baktır: “İncesu OSB son 10 yılda önemli büyüme sağladı”

Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, 1996 yılında kurulan İncesu OSB'nin son 10 yılda önemli büyüme sağladığını belirtti. Üretim ve inşaatı devam eden parsel sayısının 100'ü geçtiği bölgede yatırım yapılan parsel alanı toplamının ise 3 milyon m2'ye yaklaştığını belirten Başkan Baktır, 2021 yılında büyümenin hız kazanacağını söyledi.

Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, İncesu OSB'de yatırıma başlamak için yoğun talep üzerine 3. kez genişleme kararı aldıklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taleplerini uygun görerek kurduğu Yer Seçim Komisyonunun 26 Ocak'ta toplanıp ilgili kurumlardan olumlu görüşlerin alındığını belirterek şöyle devam etti:

“İncesu OSB 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasına gidilmesi ve İncesu OSB'nin 4. Bölge teşvik kapsamına girmesinden sonra yatırım talepleri hız kazandı bunun neticesinde toplam alanımızı 8 milyon m2'den 12,5 milyon m2'ye çıkarma kararı aldık. Şu anda bölgemiz alan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 15 OSB içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan bölgemizde arsa bedelinin de uygun olması nedeniyle taleplerin çoğaldığını görüyoruz. Hali hazırda sektörünün en büyük firmalarının yatırımlarının olduğu bölgemizde yeni talepler de yine sektöründe Türkiye'nin en büyük firmalarından geliyor”

2020 yılında elektrikte yüzde 11 büyüme ile 55,4 milyon kWh yıllık tüketim rakamına ve doğalgazda ise yüzde 16 büyüme ile 9,1 milyon m3 tüketim rakamına ulaşarak bir önceki yıla göre artış sağladıklarını belirten Başkan Baktır, 2021 yılında büyümeyi katlayarak gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Baktır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bölgemiz sınırından geçen demiryolunu yük taşımasında kullanmak için TCDD Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak iltisak hattı ve yük merkezi kurma kararı aldık. Projelerini de yaptırarak TCDD'ye onaylattık. Biz hazırız ancak TCDD'nin kendi iç süreçlerini tamamlayarak yatırıma başlama kararı vermesini bekliyoruz. Bölgemizin büyümesine bağlı olarak bu iltisak hattının yanında kuracağımız yük merkezinde gümrükleme işlemlerinin yapılması için de planlamalarımız devam etmektedir. Tüm altyapılarımızı tamamlamış olduğumuz ilk OSB alanımızda uygun fiyata kaliteli hizmet sunuyoruz. Genişleme alanlarımızda da en yeni teknolojik altyapıları kurarak hem ülke hem dünya standartlarında ve rekabet edilebilir altyapı imkanlarını sanayicilerimize sağlamak istemekteyiz.”