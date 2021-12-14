Ali Çamlı: "Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil”

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, “Onur Bulut'un sakatlanması oyunu başka bir tarafa çekti. Yapılacak her şeyi yaptı takımımız. Oynadığımız takım Beşiktaş. Bu takım karşısında elimizden geleni yaptık. İki gol attık iki kez öne geçtik. Üstünlüğümüzü koruyamadık. Seyirci baskısı da oyunu etkiledi. Puan için geldik ama skoru koruyamadık. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Seyir zevki yüksek maçta puan alamadık. Hiçbir şeyin sonu değil” dedi.

Hakem Ali Şansalan'ın yönetimi ile ilgili olarak da konuşan Ali Çamlı, “Hakem, seyirci baskısına rağmen güzel bir yönetim gösterdi. Skora tesir eden bir hatası olduğuna inanmıyorum” dedi.