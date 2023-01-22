Ali Çamlı: “İkinci golden önceki faul pozisyonunu bütün sorumlular izlesin”

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, “İkinci golden önceki faul pozisyonunu bütün sorumlular izlesin" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına mücadeleyi değerlendiren Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçında gol bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Takım çok istedi ama bugün böyle oldu. Hafta boyunca da bu maç için ciddi çalışmalar yaptık. Bugün gol nokrasında başarısızdık. Oyunun geneline baktığımız zaman Kayserispor kötü futbol oynamadı. Bugünkü mağlubiyet çok yorumlanacak ya da anlaşılabilir olmadı. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Thiam ve Gavranovic'in 1 haftalık bir süreleri var. İkisi de 1 hafta sonra dönecekler” diye konuştu.

“Onur Bulut takımda kalacak”

Kayserispor'un başarılı sağ beki Onur Bulut'un transfer söylemleri hakkında da konuşan Ali Çamlı, “Herkes konuşuyor bir tek biz bir şey bilmiyoruz. Herhalde bilmesi gereken kulüp başkanı olarak benim ama Onur Bulut konusunda bir ben bilgi sahibi değilim. Onur benim futbolcum. Sezon sonuna kadar da özellikle kalmasını istiyorum. Benim takımımın Onur'a ihtiyacı var. Biz ligden düşmeye oynayan bir takım değiliz. Yukarıları hedeflediğimiz için inşallah takımı muhafaza edip, hiç kimseyi gönderme gibi bir niyetimiz yok. Biz büyük bir camiayız. Bu şehir çok güçlü. Her zorluğu aşabilecek bir şehiriz. Ancak elinizde 2 tane futbolcu göz doldurur duruma geldiği zaman hemen oraya gidiyor, buraya gidiyor muhabbeti oluyor. Onur hiçbir yere gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ikinci golünden önceki pozisyonda faul düdüğü çalınmamasına tepki gösteren Çamlı, “Bugün bir karara saygısız davranıyorum. O da ikinci golden önceki faule, bunu bütün sorumlular izlesin. Bu bir, iki, üç değil. Burası sahipsiz bir takım falan değil. Kayserispor camiasının sahipleri de çok güçlü, yönetenleri de çok güçlü. Bu tarz şeyleri konuşmak benim hiç tarzım değil. Maalesef bu faul, Alanyaspor maçındaki faul yani hangisine çalacaksınız? İnsaf başka bir şey demiyorum” şeklinde konuştu.