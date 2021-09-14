Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ilerliyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan ön yeterlilik ihalesinden sonra bugün de firmalar tarafından hazırlanan teknik dosyalar teslim edildi.

İhale komisyonu, ön yeterlilik alan 8 firmanın Ali Dağı Füniküler Hattı projesine dair hazırladıkları teknik dosyaları kabul etti. Süreçle ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, tarihi projenin adım adım ilerlediğine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz ay ön yeterlilik ihalesini yapmıştık. Bugün de ön yeterlilik alan 8 firmadan teknik dosyalarını teslim aldık. Ardından da bu firmalarla birer saatlik teknik görüşmeler yapacağız. Teknik dosya bilgileri ve görüşmeler neticesinde de belediye olarak teknik şartnameyi oluşturup yapım ihalesine çıkacağız. Talas tarihinin bu en büyük projesini hayata geçirme konusunda kararlı bir duruş sergiliyoruz ve adım adım ilerliyoruz” dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada; “Ali Dağı, Türkiye'deki en önemli yamaç paraşütü mekanlarından birisidir. Burada hava sporlarıyla ilgili dünya çapında yarışlar organize ediyoruz. Ali Dağı Füniküler Hattı bu yönüyle de sivil havacılığı ve uluslararası hava sporlarını destekleyecek bir proje olacak. Ayrıca doğa severlere, dağcılığa ve ekstrem sporlara gönül verenlere hizmet edecek. Ali Dağı Master Planı, bünyesindeki tesisler, imkanlar ve aktiviteler ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyacak ve Kayseri'ye çok şey katacak. Ali Dağı genel master planındaki tüm projeleri 100 milyon liralık bir bütçe ile hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuşmuştu.

Yaklaşık bin 300 metre uzunluğa sahip hatta bin 261 metre kotundan bin 766 metre kotuna kadar 505 metre yükseklik çıkılacak. Ortalama yüzde 46 eğimle çıkacak hat üzerinde alt istasyon, üst istasyon ve 360 derece yürüyüş yolu ara istasyonu olmak üzere 3 istasyon bulunacak. 60 kişi taşıma kapasitesine sahip kabinler ile saatte bin 200 yolcu taşınabilecek. Hat üzerinde 20 ve 120 metre uzunluğunda iki de köprü yapılacak. İstasyonlarda yeme içme ve dinlenme amaçlı sosyal tesisler ile çeşitli spor ve eğlence aktiviteleri de yer alacak.