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Ali Dağı Zirvede Doğum günü kutlaması

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, 42.

yaş gününde sporcuları ile birlikte 142. Ali Dağı zirve tırmanışı yaparak doğum gününü burada kutladı.


Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 42. yaş günüm aynı zamanda 142. Ali Dağı zirve tırmanışım. Bu özel ve mutlu günümde sporcularımla birlikte Ali Dağı zirve tırmanışı yaparak zirvede doğum günümü kutladık. Beni yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor, hep birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, basketbolla ve sporla dolu nice senelere ulaşabilmeyi diliyorum" dedi.

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