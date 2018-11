Ali Gökkaya, "Türk Metal Sendikası Türkiye'de önce bir sendikadır"

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi'nin tek liste ile girilen 13. Olağan Genel Kurulunda konuşan mevcut başkan Ali Gökkaya, "Türk Metal sendikası Türkiye'de bugün metal iş kolunda açık ara önde olan hem lider hem de öncü bir sendikadır" dedi.

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu'na Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu, üyeler ve delegeler katıldı.

Kurulun açılış konuşmasını yapan Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Ali Gökkaya, Türk Metal Sendikası'nın metal iş kolunda açık ara önce olduğunu söyledi. Büyüklüğü güce dönüştürmenin birliktelikten geçtiğini ifade eden Başkan Gökkaya, “Sendikamız kuruluşundan bugüne kadar vermiş olduğu hak, hukuk ve demokrasi mücadelesiyle Dünyada ve Türkiye'mizde bir yer edinmiştir. Türk Metal sendikası Türkiye'de bugün metal iş kolunda açık ara önde olan hem lider hem de öncü bir sendikadır. Dünya'da ise sayılı sendikalardan bir tanesidir. Türk Metal büyüklüğünü metale şekil veren altın bilekli çelik yelekli birliğin ve beraberliğin adresi her şart ve her koşulda sendikasının yanında olan siz üyelerinden almaktadır. Eğer birlik yoksa bir şeylerin anlamı kalmıyor. Çünkü büyüklüğü güce dönüştüren birliktir ve beraberliktir. Sadece sendikal anlamda değil, hayatının her alanında ve hatta ayakta kalmanın da gene adresi birliktir. Olamayanların da nasıl dağılıp gittiğini açıkça görmekteyiz. Biz bunu başarabilmek için genel merkezin ilke ve prensiplerinden asla ayrı düşmeden bütün enerjimizi ve zamanımızı üyelerimiz için seferber ediyoruz. İşte başarı ancak ondan sonra mümkün olabiliyor. Her anlamda birlikteliğimizi daha da sağlamlaştırmanın ve daha da güçlendirmenin üyelerimizi daha da mutlu etmenin yeni yeni yollarını aramaktayız” diye konuştu.

“Dönem işten çıkarma değil, üretimi arttırma dönemidir”

İşverenlerin krizden çıkış yolu olarak işçiyi işten çıkarma politikası ile büyük bir hata yaptığını belirten Başkan Ali Gökkaya, işten atmaların sistem açısından bir intihar olduğunu vurguladı. Başkan Gökkaya, “ Dünyada finansal alanda başlayan ve giderek tüm sektörleri etkileyen ekonomik kriz ne yazıkki ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Adı açıkça konmasa da ekonomik kriz ortamında olduğumuz kesindir. Türkiye'de bugüne kadar yaşanan bütün ekonomik krizlerin bedelini çalışanlar ödedi. Yaşanan her krizde on binlerce çalışan işinden oldu. Oysa ki böyle dönemlerde işten atmalar sistem açısından bir intihardır. Krizden çıkışın yolunu işçileri işten atmakta bulan işverenler büyük hata yapmaktadırlar. Dönem işten çıkarma değil, istihdamı genişletme ve üretimi arttırma dönemidir” dedi.

“Üyelerimizi hiçbir zaman aldatmadık”

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Ali Gökkaya, sendika olarak üyelerine her zaman değer verdiklerini belirtti. Başkan Gökkaya, sendika olarak bir numara olduklarını dile getirerek: “44 yıldır bu sendika hep üstüne bir şeyler koya koya yaptığı sözleşmeler ile bugüne kadar geldi. Binlerce kardeşimiz ve ağabeyimiz bu sözleşmeler ile emekli oldu. Üyemizi hep kardeşimiz bildik. Bizler üyemize hep şeref ve değer verdik. Tırnaklarına zarar gelmesin diye adeta çırpındık. Hiçbir bedelin ödeyicisi konumuna sokmadık. Onları hiçbir zaman aldatmadık. Bizler bir numarayız. Bir tek ‘Allah razı olsun' cümlesi her şeyin üzerindedir” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime mevcut Başkan Ali Gökkaya tek aday olarak girdi.