İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ali İhsan Kabakcı, birim müdürleri ile toplantı düzenledi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, birim müdürleri ile aylık istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Yurt Müdürleri ve Birim Şefleri katıldı.


Her ay olağan düzenlenen toplantıda Temmuz ayında yapılan çalışmalar değerlendirilirken Ağustos ayında yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.