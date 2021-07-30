İhlas Haber Ajansı

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Ali İhsan Kabakcı, TOHM birimleri ile toplantı yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) biriminde görev yapan personel ve antrenörlerle toplantı düzenledi.


İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç, TOHM'da görev yapan personeller ve antrenörler katıldı. Toplantıda TOHM'da görev yapan personel ve antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Kabakcı yapılan çalışmaları değerlendirdi.

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