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Ali İhsan Kabakcı: "TOHM sporcularıyla buluştu"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri sporcuları ile kahvaltıda bir araya geldi.


Sporcular, antrenörler, koordinatörler ve TOHM Destek personeliyle kahvaltıda bir araya gelen İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sizler Uluslararası arenada Kayseri'nin ve Türkiye'nin dışarı açılan yüzüsünüz. Olimpiyatlarda ülkemiz adına koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için çalışmalarımızı hızlandırarak devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla destek vermeye devam ediyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılara imza atarak bizleri birçok kez gururlandırdınız. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda da büyük başarılara imza atarak, tüm ülkemizi sevindireceksiniz” dedi.


İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kahvaltı sonrasında sporcularla sohbet etti.

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