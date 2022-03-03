Ali İhsan Kabakcı'dan şampiyonlara ziyaret

İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalarını sürdüren sporcuları ziyaret eden İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın Milli Takım Seçme müsabakalarında elde etmiş olduğu dereceler bizleri oldukça mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Elde edilen bu başarılar bir ekip işi buradan emeklerini ve gayretlerini esirgemeyen antrenörlerimize ve çok kıymetli ailelerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.