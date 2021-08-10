İhlas Haber Ajansı

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Ali Karimi yemek kaybetti

Kayserispor’un yeni transferi Ali Karimi, masa tenisinde kulüp tercümanına yenildi.

Kayserispor'un yeni transferi Ali Karimi, masa tenisinde kulüp tercümanına yenildi.


Yukatel Kayserispor'un yeni transferlerinden Ali Karimi, antrenman olmadığı günde kulüp tesislerinde masa tenisi oynayarak vakit geçirdi. Kulüp tercümanı Yunus Akbulut ile 3 set üzerinden masa tenisi oynayan Karimi, bu müsabakayı kaybetti.


Kulüp tercümanına karşı yemeğine oynadığı masa tenisi maçını kaybeden Ali Karimi, "Masa tenisinde kaybettim ama futbolda kazanan olacağım" dedi.

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