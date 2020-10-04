Ali Ramazan Benli: "Kurban Bayramı'ndaki hareketliliği 1.5 ayda toparlayabildik"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüsle mücadele hakkında bilgiler vererek, "Kurban Bayramı'ndaki hareketliliği 1.5 ayda toparlayabildik" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaptığı açıklamada Kayseri'de tüm hızıyla devam eden korona virüs çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Benli, "Korona virüsle mücadelenin bir tarafında sağlık çalışanları ve sağlıkçılar var diğer tarafında ise toplum var. Eğer toplumda bir uyumsuzluk veya pandemi kuralına aykırı bir hareket meydana geldiği zaman; ortada ki havuz yüksek oranda doluyor. Bu doluşu bizim boşaltmamız da uzun sürüyor. Yani sağlıkçılar ne kadar çalışırsa çalışsın, hastaneler ne kadar güçlü iş yaparsa yapsın bunu boşaltmak belli bir süreç alıyor" dedi.

Benli, "Kurban Bayramı'nda ki hareketlilik ve gurbetçilerimizin oluşturduğu yoğunluğun yükünü, biz ancak 1.5 ayda toparlayabildik. Yani bu bizim için çok sıkıntılı bir dönem oluşturuyor. Kayıplarımız oluyor. Etrafında büyüdüğümüz insanlar var. Bunlar bizi üzüyor. Bu durumlara düşmemek için kurallara tam uymak ve filyasyon ekibine doğru bilgi paylaşımı yapmak çok önemlidir. Bizde, sağlık sisteminde eksikliklerimizi tamamlayarak bu işi hızlı bir şekilde toparlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.