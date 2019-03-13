İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi'nden 'Kardeşlik' projesi

Kayseri Gençlik Merkezi ile Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Kardeşlik” projesi kapsamında 30 gencimiz Suriye kamplarına giderek Suriyeliler’in sosyal hayatlarını yerinde gördü.

Kayseri Gençlik Merkezi ile Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Kardeşlik” projesi kapsamında 30 gencimiz Suriye kamplarına giderek Suriyeliler'in sosyal hayatlarını yerinde gördü.


Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Genç Fikirler ve Genç Projeler sloganı ile ortaya çıkan 2018-1 Çağrı Proje kapsamında Ali Rıza Özdereci İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin projesi olan “Kardeşlik” Projesi kabul edilip faaliyet ve etkinliklerde bulundu.


Proje kapsamında 30 genç Suriye kamplarına giderek Suriyeliler'in sosyal hayatlarını yerinde görme fırsatı buldu.


Suriyeliler'in hayatını yerinde gören 30 genç program dönüşünde okul arkadaşlarına duygu ve düşüncelerini aktardılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.