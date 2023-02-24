Ali Şansalan, bu sezon ilk kez yönetecek

6 Şubat'ta oynanması gereken ancak deprem felaketinden dolayı 25 Şubat'a ertelenen Giresunspor - Kayserispor maçının hakemi olarak MHK tarafından görevlendirilen Ali Şansalan, bu sezon iki takımın ilk kez bir maçında düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig'de 11 maç yöneten Ali Şansalan, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir maçı yönetecek.

Ali Şansalan, geride kalan sezonlar Kayserispor'un 11. maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik alırken 6 kez yenildi. Ali Şansalan, Kayserispor'un en son geçen sezon İstanbul'da oynadığı ve 4-2 mağlup olduğu Beşiktaş maçını yönetirken; Giresunspor'un da geçen sezon sahasında oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Trabzonspor maçında görev almıştı.