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Ali Veral'in acı günü

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Veral’in annesi Meliha Veral 87 yaşında hayatını kaybetti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Veral'in annesi Meliha Veral 87 yaşında hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Vakıflar Bölge Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Veral'in annesi Meliha Veral'in cenaze namazı Hisarcık Meydan Cami'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Veral'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Ali Veral taziyeleri kabul etti.


Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ile İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Veral'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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