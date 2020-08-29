Ali Yavuz: "Aziz Türk milleti bu şanlı zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz Türk milleti bu şanlı zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yavuz, mesajında şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'da aziz milletimiz ile başlattığı istiklal mücadelesinin, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmasının 98. yılını aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz. Aziz Türk Milletimiz bu şanlı zaferle; milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihin her döneminde en zor şartlar altında destanlar yazabilmiş olan Türk milletinin bugün de çeşitli mihrakların ve terör örgütlerinin hedefinde olduğunu biliyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi esarete, yıldırmaya ve bütün müdahalelere tek yürek olarak birlik ve dayanışma içinde karşı koyma azmine sahiptir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; hayatta olan gazilerimiz ve şehit ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz."