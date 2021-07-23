İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alibec yeni takımına imzayı attı

Yukatel Kayserispor’dan Romanya’ya giden Denis Alibec, imzayı atıp yeni takımının formasını giydi.

Yukatel Kayserispor'dan Romanya'ya giden Denis Alibec, imzayı atıp yeni takımının formasını giydi.


Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, yeni sezon için kiralık gittiği Cluj takımı ile anlaşmaya vardı ve formayı giydi. Romanya'nın Cluj takımı, Denis Alibec'in transferini resmen açıkladı. Yeni takımında 77 sırt numaralı formayı giyecek olan Alibec, yeni sezonda Kayserispor'a dönecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.