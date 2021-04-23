Alkan ailesinin acı günü

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan’ın annesi Dudu Alkan son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan'ın annesi Dudu Alkan son yolculuğuna uğurlandı.
Dudu Alkan'ın cenaze namazı Develi Şehir Mezarlığında kılındı. Kılınan namazın ardından Alkan'ın cenazesi Develi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Alkan ailesini bu acı gününde İlçe Kaymakamı Murat Duru, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve yakınları yalnız bırakmadı.